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18:41 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Минобороны разрешило служить в армии выздоровевшим ограниченно годным призывникам

Министерство обороны в рамках весеннего призыва разрешило россиянам, признанным ограниченно годными к военной службе (категория «В»), проходить медицинское переосвидетельствование. Если по его итогам выяснится, что состояние здоровья призывника улучшилось, ему разрешат проходить военную службу, рассказал «Московскому комсомольцу» начальник главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны РФ полковник Александр Чаплюк.

Источник: РИА "Новости"

«До последних изменений в законе для таких людей не предусматривалась служба в рядах вооруженных сил», — отметил полковник Чаплюк. По его словам, основанием для переосвидетельствования должны стать «медицинские документы, подтверждающие улучшение в состоянии здоровья гражданина или его, что еще лучше, выздоровление». Оформляться такие документы будут по направлению военкомата.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. Всего на военную службу будут отправлены 128 тыс. солдат-срочников. Призыв продлится до 15 июля. Разрешение на медицинское освидетельствование, как ожидает Минобороны, коснется 3 тыс. россиян.

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