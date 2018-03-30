Минобороны разрешило служить в армии выздоровевшим ограниченно годным призывникам

«До последних изменений в законе для таких людей не предусматривалась служба в рядах вооруженных сил», — отметил полковник Чаплюк. По его словам, основанием для переосвидетельствования должны стать «медицинские документы, подтверждающие улучшение в состоянии здоровья гражданина или его, что еще лучше, выздоровление». Оформляться такие документы будут по направлению военкомата.