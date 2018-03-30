Минобороны разрешило служить в армии выздоровевшим ограниченно годным призывникам
Министерство обороны в рамках весеннего призыва разрешило россиянам, признанным ограниченно годными к военной службе (категория «В»), проходить медицинское переосвидетельствование. Если по его итогам выяснится, что состояние здоровья призывника улучшилось, ему разрешат проходить военную службу, рассказал «Московскому комсомольцу» начальник главного центра
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