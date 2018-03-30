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20:52 (мск), источник: РИА Новости

Число погибших на границе Газы палестинцев возросло до 14

ГАЗА, 30 мар — РИА Новости. Не менее 14 палестинцев погибли, свыше тысячи получили ранения в столкновениях с израильскими военными вдоль границы сектора Газа, сообщил РИА Новости представитель местных медицинских служб Ашраф аль-Кидра.

Источник: РИА Новости

Израильтяне признают применение огнестрельного оружия против наиболее агрессивных участников многотысячной акции протеста и возлагают ответственность за кровопролитие на организаторов, среди которых правящее в анклаве движение ХАМАС.

«Общее число убитых сегодня с рассвета достигло 14-ти. Раненых — 1,2 тысячи человек», — в очередной раз обновил данные о потерях собеседник агентства.

Еще один палестинец, в котором опознали фермера, был убит рано утром, когда работал на своем земельном участке у границы с Израилем.

Палестинские медики через социальные сети обращаются к согражданам с просьбой сдавать кровь раненым. Основные больницы южного города Хан-Юниса уже объявили, что их палаты переполнены и не в состоянии принимать новых пострадавших.

По подсчетам израильских военных, в столкновениях с палестинской стороны участвовали 30 тысяч человек, которые пытались повредить пограничные заграждения горящими покрышками, швыряли камни и бутылки с зажигательной смесью. Солдаты в ответ используют спецсредства и ведут огонь на поражение по «главным зачинщикам», говорится в армейской сводке.

Пятничные события задуманы как начало многодневных выступлений, кульминацию которых организаторы планируют на 15 мая, когда палестинцы будут отмечать Накбу — день национальной катастрофы, последовавшей за созданием Израиля в 1948 году.

«Великий марш возвращения» призван привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе палестинцев, в разные годы бежавших от израильских войск и ныне разбросанных по миру.

Беженцы, численность которых вместе с потомками приближается к пяти миллионам, добиваются права вернуться в свои дома, брошенные в пределах Израиля.

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