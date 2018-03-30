Все депутаты Госдумы отчитались о своих доходах и имуществе
Москва. 30 марта. INTERFAX.RU. Все депутаты Госдумы сдали декларации о своих доходах и имуществе до истечения установленного срока, сообщила глава думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Наталья Поклонская.
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