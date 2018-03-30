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20:44 (мск), источник: Интерфакс

Все депутаты Госдумы отчитались о своих доходах и имуществе

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU. Все депутаты Госдумы сдали декларации о своих доходах и имуществе до истечения установленного срока, сообщила глава думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Наталья Поклонская.

Источник: Reuters

«По состоянию на настоящее время все 446 депутатов сдали свои декларации. Это означает, что декларационная кампания в Государственной Думе завершена», — говорится в сообщении, размещенном в пятницу вечером в телеграм-канале депутата.

Уточняется, что заседание названной комиссии состоится 11 апреля.

Ранее в пятницу источник в окружении председателя Госдумы Вячеслава Володина косвенно открыл размер доходов спикера за 2017 год, сообщив «Интерфаксу», что половину своих доходов — 25 млн 500 тысяч рублей он направил на благотворительность.

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