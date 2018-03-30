Британские власти провели необоснованный осмотр самолета «Аэрофлота» в аэропорту Лондона

Источник: Reuters

Власти Великобритании провели осмотр самолета «Аэрофлота» в аэропорту Лондона Хитроу, не предъявив для этого оснований. Об этом первыми сообщили «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники в авиакомпании.

«Британская сторона не предоставила никаких оснований для осмотра воздушного судна. Принято решение, что после проведения осмотра воздушного судна британскими представителями власти, будет проведен дополнительный осмотр самолета силами экипажа и представительства», — сказали в авиакомпании.

По словам представителя МИД России Марии Захаровой, британские власти не позволяют экипажу рейса «Аэрофлота» присутствовать при досмотре самолета.

«Британцы на данный момент приступили к этому досмотру, о котором они заявили, не выпуская командира из кабины и не позволяя ему присутствовать при досмотре​​​. Все действия британских властей производятся в ультимативной манере», — заявила госпожа Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Посольство России разбирается в ситуации.

Читайте также Высланные российские дипломаты покинули Великобританию

«Мы не исключаем, что эта очередная провокация понадобилась властям Великобритании для того, чтобы любыми способами спасти свою капитально подорванную репутацию в связи с так называемым “делом Скрипалей”», — отметила представитель российского МИДа.

Представитель Скотланд-Ярда заявил «РИА Новости», что полиция Лондона не проводила обыск на борту российского самолета в аэропорту Хитроу. «Мы знаем о новостях в социальных медиа. Столичная полиция Лондона не проводит обыска на борту самолета Airbus, прибывшего из Москвы в Хитроу»,—цитирует агентство представителя полиции.