Суд арестовал крымское судно «Норд» на Украине

По ее словам, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры АР Крым (структура в составе Генпрокуратуры Украины), которым на судно наложен арест.

Украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно «Норд» под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа, гражданами России. Украинские правоохранители завели уголовное дело по статье «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее», санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.