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21:49 (мск), источник: Газета.Ру

Суд арестовал крымское судно «Норд» на Украине

Украинский суд арестовал задержанное пограничниками крымское рыболовецкое судно «Норд», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря генпрокурора Украины Ларису Сарган.

Источник: Источник: Государственная пограничная служба Украи
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По ее словам, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры АР Крым (структура в составе Генпрокуратуры Украины), которым на судно наложен арест.

Крымское управление ФСБ ранее возбудило уголовное дело по статье «угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».

Украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно «Норд» под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа, гражданами России. Украинские правоохранители завели уголовное дело по статье «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее», санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В МИД России назвали задержание на Украине судна из России попыткой отомстить за Крым.

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