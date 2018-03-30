Израиль задействовал танки и авиацию против палестинских боевиков

Перестрелка произошла в разгар массовых акций протеста, для пресечения которых солдаты применяли оружие, застрелив, по данным палестинских медиков, в общей сложности 16 человек и ранив свыше тысячи.
С израильской стороны потерь нет. О результатах ответного огня армия не сообщает.
«Нападение стало очередным подтверждением того, что террористические организации в секторе Газа используют беспорядки для прикрытия террористической деятельности», — подчеркнули в
В армии подсчитали, что в массовых протестных акциях вдоль границы с сектором Газа участвовали порядка 30 тысяч палестинцев, которые бросали в военных камни, бутылки с зажигательной смесью и пытались повредить горящими покрышками пограничные заграждения.
Марш призван привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе палестинцев, в разные годы бежавших от израильских войск и ныне разбросанных по миру.
Беженцы, численность которых вместе с потомками приближается к пяти миллионам, добиваются права на возвращение в свои дома, брошенные в пределах Израиля. Израильтяне категорически против, доказывая, что проблема должна решаться в контексте создания палестинского государства или путем ассимиляции в местах нынешнего проживания.
По оценкам ООН, беженцы составляют 1,3 миллиона из двух миллионов жителей сектора Газа.
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