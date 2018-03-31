Симоньян: в Вашингтоне прекратит вещать и RT, и все иностранные каналы

Теперь вчера, когда об этом написал Блумберг, это стало большой историей, стало большим скандалом. В связи с этим сегодня они вывешивают на сайте объявление, что выключают не только нас, а вообще все иностранные каналы с апреля. Может быть, это действительно так. Но факт в том, что нас-то выключили два месяца назад и прямо нам сказали, почему. Потому что вы иноагенты.

Маргарита Симоньян главный редактор телеканала RT