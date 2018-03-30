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30 марта, источник: ТАСС

В НАТО заявили о стремлении к конструктивному диалогу с Россией

Председатель Военного комитета Североатлантического альянса Петер Павел утверждает, что при этом блок не может игнорировать, как Москва нарушает международные нормы.

Источник: Reuters

ПРАГА, 30 марта. /ТАСС/. Североатлантический альянс заинтересован в развитии конструктивного диалога с Россией. Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО, чешский генерал Петер Павел в интервью, опубликованном в пятницу пражским сетевым изданием Aktualne.

Мы заинтересованы в снижении уровня угроз [на международной арене] и хотим конструктивного диалога с Россией. Мы стараемся избежать конфронтации, но не можем игнорировать, как Россия нарушает международные нормы. Возвращение к классическим видам сотрудничества невозможно, пока Россия не будет действовать в соответствии с принципами международного права.
Петер Павел
председатель Военного комитета НАТО, чешский генерал
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Отношения между РФ и НАТО, по его словам, серьезно осложнил инцидент с отравлением в Великобритании нервно- паралитическим веществом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. «Государства — члены Североатлантического альянса едины во мнении, что эта атака ясно продемонстрировала нарушение [Россией] международных норм и соглашений. Союзники [по НАТО] призвали Россию ответить на поставленные перед ней Великобританией вопросы и раскрыть информацию о программе “Новичок”», — указал генерал.

Между тем Петер Павел отметил, что продолжается диалог с РФ. «С 2016 года Совет НАТО — Россия собирался шесть раз. Там решались такие вопросы, как Украина, прозрачность в военных вопросах, снижение уровня угроз и Афганистан. Работает также коммуникация на уровне военных экспертов. В сентябре я встретился с генералом [Валерием] Герасимовым (начальником генштаба ВС РФ). Существуют контакты между ним и верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Скапаротти. Последний телефонный разговор между ними состоялся 21 марта», — сказал председатель Военного комитета НАТО.

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона отвергла обвинения, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

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