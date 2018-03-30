В НАТО заявили о стремлении к конструктивному диалогу с Россией
Председатель Военного комитета Североатлантического альянса Петер Павел утверждает, что при этом блок не может игнорировать, как Москва нарушает международные нормы.
Председатель Военного комитета Североатлантического альянса Петер Павел утверждает, что при этом блок не может игнорировать, как Москва нарушает международные нормы.
ПРАГА, 30 марта. /ТАСС/. Североатлантический альянс заинтересован в развитии конструктивного диалога с Россией. Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО, чешский генерал Петер Павел в интервью, опубликованном в пятницу пражским сетевым изданием Aktualne.
Мы заинтересованы в снижении уровня угроз [на международной арене] и хотим конструктивного диалога с Россией. Мы стараемся избежать конфронтации, но не можем игнорировать, как Россия нарушает международные нормы. Возвращение к классическим видам сотрудничества невозможно, пока Россия не будет действовать в соответствии с принципами международного права.
Отношения между РФ и НАТО, по его словам, серьезно осложнил инцидент с отравлением в Великобритании нервно- паралитическим веществом
Между тем Петер Павел отметил, что продолжается диалог с РФ. «С 2016 года Совет НАТО — Россия собирался шесть раз. Там решались такие вопросы, как Украина, прозрачность в военных вопросах, снижение уровня угроз и Афганистан. Работает также коммуникация на уровне военных экспертов. В сентябре я встретился с генералом [Валерием] Герасимовым (начальником генштаба ВС РФ). Существуют контакты между ним и верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Скапаротти. Последний телефонный разговор между ними состоялся 21 марта», — сказал председатель Военного комитета НАТО.
4 марта 66-летний
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.