Совбез ООН по просьбе США ввел новые санкции против КНДР

В черный список внесены 21 компания, 27 судов и одно частное лицо в связи с обвинениями в контрабанде северокорейских товаров, в основном нефти и угля. При этом лишь 12 из попавших под санкции фирм находятся в КНДР, остальные — в Гонконге, Сингапуре, Самоа, на Маршалловых Островах и Панаме.