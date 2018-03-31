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00:09 (мск), источник: Интерфакс

Совбез ООН по просьбе США ввел новые санкции против КНДР

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU — Совет безопасности ООН в пятницу ввел новые санкции против КНДР, сообщает газета South China Morning Post.

Источник: AP 2018

В черный список внесены 21 компания, 27 судов и одно частное лицо в связи с обвинениями в контрабанде северокорейских товаров, в основном нефти и угля. При этом лишь 12 из попавших под санкции фирм находятся в КНДР, остальные — в Гонконге, Сингапуре, Самоа, на Маршалловых Островах и Панаме.

Единственное частное лицо, которого коснулись ограничения, — это тайваньский бизнесмен, который занимался организацией контрабанды северокорейского угля, причем переговоры с представителем КНДР проходили на территории России.

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