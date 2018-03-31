Посольство России направило Британии ноту из-за досмотра самолета
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Посольство России в Лондоне обвинило Великобританию в грубой провокации и направило в МИД страны ноту с требованием разъяснить причины досмотра.
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Посольство России в Лондоне обвинило Великобританию в грубой провокации и направило в МИД страны ноту с требованием разъяснить причины досмотра.
Кроме того, в дипведомстве возмутились, что британские правоохранители проводили досмотр без присутствия экипажа.
Также действия Лондона выразили недоумение и российского МИД. Официальный представитель министерства Мария Захарова предположила, что Великобритания с помощью досмотра «пыталась спасти репутацию».
Поведение британской полиции явно свидетельствует о желании провести
какие-томанипуляции на борту без свидетелей.
Помимо этого, официальный представитель МИД призвала мировое сообщество обратить внимание на «безответственно поведение Лондона».
Неправомерное задержание
Самолет «Аэрофлота», досмотренный в британском аэропорту «Хитроу», вылетел из Лондона в Москву, сообщается на сайте «Шереметьево».
Как следует из
Компания выразила недоумение
«Британская полиция и таможня провели досмотр воздушного судна авиакомпании “Аэрофлот” в аэропорту Лондона. “Аэрофлот” выражает недоумение, что не было предоставлено никаких оснований для этого, не объявлена ни цель, ни причина досмотра», — заявили в «Аэрофлоте».
При этом, по словам представителей перевозчика, в момент досмотра пассажиров заставили покинуть самолет. На борту остался лишь командир воздушного суда, которого изолировали в пилотской кабине.
«Подобные действия со стороны представителей Великобритании абсолютно не соответствуют мировой практике проведения таких досмотров. В случае если британская сторона предоставит четкие обоснования и объяснения своим действиям, “Аэрофлот” готов к сотрудничеству и совместным действиям, в которых могут быть заинтересованы представители британских властей», — посетовали в авиакомпании.
Ранее, выступая 14 марта в британском парламенте с «обвинительной речью» в адрес РФ,
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