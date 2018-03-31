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01:56 (мск), источник: РИА Новости

Антонов рассказал о попытках США заставить дипломатов предать родину

ВАШИНГТОН, 31 мар — РИА Новости. Американские спецслужбы пытаются заставить высылаемых из США российских дипломатов предать родину, уточнил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Источник: РИА Новости

Ранее российский МИД сообщил о резкой активизации провокационных действий против российских дипломатов в США — «американские спецслужбы предпринимают лихорадочные попытки вступить с ними в контакт» и предлагают «помощь» в обмен на неофициальные отношения «на взаимовыгодной основе».

«Мы знаем о подходах американских спецслужб, которые, если говорить дипломатично, пытаются установить неформальные отношения с нашими дипломатами, а по сути дела заставить их предать свою страну», — заявил Антонов в пятницу журналистам.

«Хочу сказать, что это не единичные случаи, и я вынужден сообщать о них в Москву», — добавил посол.

Ранее власти США потребовали, чтобы 60 российских дипломатов покинули страну, а также закрыли генконсульство РФ в Сиэтле. Решение было принято под предлогом того, что дипломаты якобы занимались шпионажем в США, а также в знак солидарности с властями Великобритании по «делу Скрипаля».

На сегодняшний день мы не получили никаких внятных объяснений о причинах выдворения российских дипломатов… Как вы знаете, официальное объяснение того, почему закрывается наше генконсульство в Сиэтле, сводится к тому, что якобы наши дипломаты могут получать информацию о деятельности военно-морской базы США. У меня возникает простой и понятный вопрос: а причем здесь дело Скрипалей?
Анатолий Антонов
посол России в США
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По его словам, напрашивается ответ, что «дело Скрипалей» по сути является «лишь поводом для этого всплеска русофобии, для того чтобы американцы предприняли жесткие неадекватные провокационные шаги в отношение российских дипломатов и российской дипломатической собственности».

«На сегодня мы не получили никакой информации от наших американских партнеров о том, на основании чего они пришли к выводу, что Россия или ее представители были вовлечены в противоправную деятельность на территории Великобритании. Все, что мы слышали — это слова “мы думаем”, “мы уверены”, а когда я задаю вопрос, могут ли они дать хоть один факт, что это Россия ответственна за ту трагедию — а это действительно трагедия в Солсбери — ответа нет», — сказал дипломат.

Антонов добавил, что на вопрос, возможна ли в американском суде ситуация, когда человека осудят на основании предположений, его собеседники «лишь улыбались в ответ».

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