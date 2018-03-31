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02:36 (мск), источник: РИА Новости

Трамп провел с Эрдоганом телефонные переговоры

ВАШИНГТОН, 31 мар — РИА Новости. Президенты США Дональд Трамп и Турции Тайип Эрдоган обсудили в телефонном разговоре региональные события и стратегическое партнерство между двумя странами, сообщает пресс-служба Белого дома.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 31 мар — РИА Новости. Президенты США Дональд Трамп и Турции Тайип Эрдоган обсудили в телефонном разговоре региональные события и стратегическое партнерство между двумя странами, сообщает пресс-служба Белого дома.

Ранее источник в администрации турецкого лидера сообщил журналистам, что Эрдоган и Трамп обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Ираке и борьбу с терроризмом, а также подтвердили союзнические отношения своих стран.

«Оба лидера выразили поддержку продолжающимся усилиям по расширению сотрудничества между двумя странами, продвижению общих интересов в качестве союзников по НАТО и работе над вопросами, затрагивающими двусторонние отношения», — говорится в сообщении.

Отношения между двумя странами в последние годы складываются непросто в первую очередь из-за «курдского вопроса»: США в Сирии и Ираке оказывают военную помощь курдским формированиям в борьбе с террористами, а Турция в свою очередь считает эти формирования террористическими и проводит против них операцию в районе сирийского города Африн.

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