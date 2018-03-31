Трамп провел с Эрдоганом телефонные переговоры
ВАШИНГТОН, 31 мар — РИА Новости. Президенты США Дональд Трамп и Турции Тайип Эрдоган обсудили в телефонном разговоре региональные события и стратегическое партнерство между двумя странами, сообщает
ВАШИНГТОН, 31 мар — РИА Новости. Президенты США Дональд Трамп и Турции Тайип Эрдоган обсудили в телефонном разговоре региональные события и стратегическое партнерство между двумя странами, сообщает
ВАШИНГТОН, 31 мар — РИА Новости. Президенты США Дональд Трамп и Турции Тайип Эрдоган обсудили в телефонном разговоре региональные события и стратегическое партнерство между двумя странами, сообщает
Ранее источник в администрации турецкого лидера сообщил журналистам, что Эрдоган и Трамп обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Ираке и борьбу с терроризмом, а также подтвердили союзнические отношения своих стран.
Отношения между двумя странами в последние годы складываются непросто в первую очередь
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