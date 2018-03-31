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03:11 (мск), источник: Газета.Ру

Капитан: британская полиция искала на борту российского самолета запрещенные предметы

Британские полицейские при проверке российского самолета в Хитроу заявили, что ищут на борту запрещенные предметы, передает РИА «Новости» заявление капитана судна.

Источник: Reuters

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала очередной провокацией действия властей Британии в связи с досмотром российского лайнера в Лондоне.

По ее словам, на борт рейса Лондон-Москва, поднялись сотрудники британской полиции и таможни. Они также потребовали, чтобы члены экипажа покинули самолет на время обыска.

В свою очередь Скотланд-Ярд опровергает обыски российского самолета в Хитроу.

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