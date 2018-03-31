Капитан: британская полиция искала на борту российского самолета запрещенные предметы
Британские полицейские при проверке российского самолета в Хитроу заявили, что ищут на борту запрещенные предметы, передает РИА «Новости» заявление капитана судна.
Британские полицейские при проверке российского самолета в Хитроу заявили, что ищут на борту запрещенные предметы, передает РИА «Новости» заявление капитана судна.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала очередной провокацией действия властей Британии в связи с досмотром российского лайнера в Лондоне.
По ее словам, на борт рейса
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