Аким Семея взял на себя ответственность за ущерб от взрывов на Иртыше
По словам градоначальника, ледовые глыбы могли выйти за пределы русла и просто разрушить дома.
По словам градоначальника, ледовые глыбы могли выйти за пределы русла и просто разрушить дома.
Аким Семея Ермак Салимов взял на себя ответственность за ущерб от взрывов на Иртыше, передает Zakon.kz со ссылкой на «31 канал».
Глава Семея Ермак Салимов взял на себя ответственность за ущерб от взрыва и обещал компенсировать его. Он также сообщил, что другого выхода у властей не было. По словам градоначальника, ледовые глыбы могли выйти за пределы русла и просто разрушить дома.
Тем временем люди, чьи квартиры пострадали от ударной волны, уверяют, что не получали предупреждений о готовящихся взрывных работах. Только чудом они не получили ранений. Горожанам пришлось ночевать в квартирах без окон при температуре минус семь градусов.
«У нас только одно стекло и балкон, там только рамки трещины дали. Все были на улице, я также вышла на улицу. Только внешнее стекло разбилось, а вот у остальных соседей, у них дома дует», — рассказала жительница одного из пострадавших при взрывах дома Айдана Рахмагулова.
Напомним, после взрыва льда на Иртыше ударной волной выбило стекла в окнах около 380 квартир в нескольких домах на улице Сатпаева.
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