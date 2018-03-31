Аким Семея взял на себя ответственность за ущерб от взрывов на Иртыше

Источник: Zakon.kz

Аким Семея Ермак Салимов взял на себя ответственность за ущерб от взрывов на Иртыше, передает Zakon.kz со ссылкой на «31 канал».

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Глава Семея Ермак Салимов взял на себя ответственность за ущерб от взрыва и обещал компенсировать его. Он также сообщил, что другого выхода у властей не было. По словам градоначальника, ледовые глыбы могли выйти за пределы русла и просто разрушить дома.

Тем временем люди, чьи квартиры пострадали от ударной волны, уверяют, что не получали предупреждений о готовящихся взрывных работах. Только чудом они не получили ранений. Горожанам пришлось ночевать в квартирах без окон при температуре минус семь градусов.

«У нас только одно стекло и балкон, там только рамки трещины дали. Все были на улице, я также вышла на улицу. Только внешнее стекло разбилось, а вот у остальных соседей, у них дома дует», — рассказала жительница одного из пострадавших при взрывах дома Айдана Рахмагулова.