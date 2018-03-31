Российское генконсульство в Сиэтле прекратило работу
Генеральное консульство России в Сиэтле прекратило работу в 3:00 мск (17:00 по местному времени). Таким образом, дипмиссия выполнила предписание США.
Генеральное консульство России в Сиэтле прекратило работу в 3:00 мск (17:00 по местному времени). Таким образом, дипмиссия выполнила предписание США.
В ночь на 2 апреля будет прекращен доступ дипломатов в помещение. Российский флаг со здания дипмиссии пока не снят, и посол России в США Анатолий Антонов надеется, что США не будут его снимать.
США решило закрыть генконсульство и выслать 60 российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по «делу Скрипаля». Россия ответила на это зеркально. Напомним, бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в британском Солсбери. Великобритания считает причастной к этому Россию.
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