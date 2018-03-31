СМИ сообщили о планах Британии закрыть торговое представительство РФ в Лондоне
Москва. 31 марта. INTERFAX.RU — Великобритания может закрыть торгпредство РФ в Лондоне в ответ на высылку Россией британских дипломатов и требование привести в соответствие численность состава дипломатических миссий в двух странах, сообщило в пятницу издание Daily Mail.
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