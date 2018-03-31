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06:35 (мск), источник: Интерфакс

СМИ сообщили о планах Британии закрыть торговое представительство РФ в Лондоне

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU — Великобритания может закрыть торгпредство РФ в Лондоне в ответ на высылку Россией британских дипломатов и требование привести в соответствие численность состава дипломатических миссий в двух странах, сообщило в пятницу издание Daily Mail.

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Как сообщили его источники, Великобритания охарактеризовала торгпредство России как «логово шпионов», и его закрытие находится на рассмотрении на фоне того, как «Кремль нагнетает словесную войну, заявляя, что еще больше британских дипломатов должны быть высланы».

В пятницу МИД России предписал Лондону в течение месяца уравнять численность сотрудников британских дипучреджений в РФ со штатом российских дипломатов в Великобритании.

В начале марта британские власти, возложившие на Россию вину за отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, выслали из Великобритании 23 российских дипломатов.

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