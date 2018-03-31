СМИ сообщили о планах Британии закрыть торговое представительство РФ в Лондоне

Как сообщили его источники, Великобритания охарактеризовала торгпредство России как «логово шпионов», и его закрытие находится на рассмотрении на фоне того, как «Кремль нагнетает словесную войну, заявляя, что еще больше британских дипломатов должны быть высланы».