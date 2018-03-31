В Лондоне назвали досмотр лайнера «Аэрофлота» обычной проверкой
Досмотр российского лайнера в аэропорту Лондона является «стандартной усиленной проверкой» борта из высокорисковой страны. Такое мнение выразили в британском правительстве.
Досмотр российского лайнера в аэропорту Лондона является «стандартной усиленной проверкой» борта из высокорисковой страны. Такое мнение выразили в британском правительстве.
Как пишет газета Telegraph со ссылкой на источники в британском кабмине, инцидент никак не связан с отравлением британского агента и бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.
Лайнер А-321 российского авиаперевозчика «Аэрофлот» приземлился в аэропорту Лондона Хитроу вечером 30 марта, после чего британские полицейские без объяснения причин приступили к его досмотру.
Посольство России в Великобритании направило ноту в МИД страны с требованием объяснить причины произошедшего.
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