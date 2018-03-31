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05:16 (мск), источник: Известия

В Лондоне назвали досмотр лайнера «Аэрофлота» обычной проверкой

Досмотр российского лайнера в аэропорту Лондона является «стандартной усиленной проверкой» борта из высокорисковой страны. Такое мнение выразили в британском правительстве.

Источник: Reuters
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Как пишет газета Telegraph со ссылкой на источники в британском кабмине, инцидент никак не связан с отравлением британского агента и бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Лайнер А-321 российского авиаперевозчика «Аэрофлот» приземлился в аэропорту Лондона Хитроу вечером 30 марта, после чего британские полицейские без объяснения причин приступили к его досмотру.

Посольство России в Великобритании направило ноту в МИД страны с требованием объяснить причины произошедшего.

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