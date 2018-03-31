«Конгресс русских американцев» написал письмо Трампу

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«Мы не поддерживаем нынешний курс российско-американских отношений. Он не может привести ни к чему хорошему. Это стало серьезным препятствием для конструктивного диалога. Более того, эта одиозная риторика против России порождает ненависть ко всем россиянам. Пять миллионов русских американцев, проживающих в этой стране, вынуждены нести на себе бремя последствий этих безрассудных слов и действий. Русские американцы столкнулись с серьезной дискриминацией», — говорится в письме, направленном от имени главы организации Наталии Сабельник.

По ее словам, «падение в пучину русофобии» не отвечает интересам США.

Кроме того, в организации фактически обвинили Трампа в неисполнении своих предвыборных обещаний улучшить российско-американские отношения.

«Почти 90% американцев проголосовали за Вас в надежде, что вы восстановите отношения с Россией и отмените (антироссийские) санкции. Сегодня, похоже, вы отказываетесь от своего предвыборного обещания улучшить двусторонние отношения», — отмечается в обращении.

В послании также осуждается высылка российских дипломатов из США под предлогом причастности России к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. В организации отмечают, что делать выводы о причастности России к этому инциденту преждевременно.

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«Мы просим Вас остановить развитие новой холодной войны, которая все больше выходит из-под контроля. Нужно остановить санкции против России и начать диалог. К сожалению, чем более хрупкими оказываются связи между Россией и Соединенными Штатами, тем более опасным становится мир на всей нашей планете», — говорится в письме.

«Конгресс русских американцев» был основан в 1973 году, штаб-квартира организации находится в Сан-Франциско.