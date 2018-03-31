WSJ: Трамп решил заморозить выделенные на Сирию $200 млн

Источник: AP 2018

По данным источников, решение было принято после того, как Трамп узнал из СМИ об обязательствах Вашингтона по выплате дополнительных $200 млн на восстановление Сирии.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут уйти из Сирии после разгрома террористической группировки «Исламское государство».