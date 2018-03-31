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07:50 (мск), источник: Газета.Ру

WSJ: Трамп решил заморозить выделенные на Сирию $200 млн

Президент США Дональд Трамп дал распоряжение приостановить выделение $200 млн на восстановление Сирии, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.

Источник: AP 2018

По данным источников, решение было принято после того, как Трамп узнал из СМИ об обязательствах Вашингтона по выплате дополнительных $200 млн на восстановление Сирии.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут уйти из Сирии после разгрома террористической группировки «Исламское государство».

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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