Власти Краснодара начнут штрафовать владельцев незаконных ларьков во дворах домов
Мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил о подготовке соответствующих документов для внесении изменений в краевое законодательство.
Мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил о подготовке соответствующих документов для внесении изменений в краевое законодательство.
Это позволит установить размер штрафов за самовольное размещение на придомовых территориях многоквартирных жилых домов объектов торговли и общественного питания.
— Сегодня у нас в городе порядка 300 таких ларьков, павильонов, палаток, которые установлены на земельных участках, отведенных под эксплуатацию многоквартирных жилых домов. Они не предусмотрены в городской схеме размещения НТО. Пользуясь несовершенством законодательства, как правило, иногородние компании и предприниматели договариваются с управляющими компаниями и размещают такие объекты.
Как добавил глава города, запрет на размещение таких объектов на территориях, предназначенных исключительно для эксплуатации многоквартирных жилых домов есть, однако не выстроена система штрафов и наказаний за нарушения. Это можно сделать, внеся изменения в закон Краснодарского края «Об административных правонарушениях». Так, предлагается за установку объектов, не предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного жилого дома, накладывать административные штрафы: на граждан — в размере от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, на должностных лиц — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, на юридических лиц — от 35 тыс. до 70 тыс. рублей.
Кроме этого, при принятии предлагаемых поправок в краевой закон администрация сможет бороться за освобождение земельных участков от незаконных объектов.
В ближайшее время городская Дума рассмотрит представленную главой Краснодара законодательную инициативу, документы профильный комитет Гордумы направит в Законодательное собрание края, сообщает
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