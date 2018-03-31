Прекращены полномочия кубанской судьи после проверки ФСБ

Рассмотрение заключения специальной комиссии было включено в повестку дня заседания, состоявшегося 30 марта. Квалификационная коллегия судей приняла решение о применении санкций в отношении судьи Кореновского районного суда Калита Наталии Викторовны.



За совершение дисциплинарного проступка на нее наложено взыскание в виде досрочного прекращения полномочий с лишением седьмого квалификационного класса.



В анонсе вопросов повестки дня сообщалось, что дисциплинарное производство ведется «по результатам проверки информации заместителя начальника УФСБ России по КК».



Наталия Калита (Сай) была назначена на должность судьи Кореновского районного суда указом президента № 208 от 23 апреля 2015 года.



Согласно задекларированным сведениям о доходах и имуществе, за 2015 год она заработала 2 579 032,76 рублей, у неё в собственности находился жилой дом площадью 165,4 кв.м. и земельный участок площадью 647 кв.м., в пользовании — ещё 3 земельных участка и жилых дома. Наталия Викторовна является матерью троих детей.



За 2016 год Сай заработала гораздо меньше — 1 964 794 рублей, ситуация с недвижимым имуществом в собственности и пользовании осталась неизменной.



На сайте СудьиРоссии.рф о её работе оставлен один отзыв:



— Порядок поддерживает слабо, изготовление решений задерживает. Но в целом довольно адекватный подход, и мотивировочная часть решений. (грамматика и пунктуация автора сохранены, — прим «НК».



Обстоятельства совершенного судьей дисциплинарного поступка, послужившего поводом для проверки УФСБ региона, «Новой Кубани» пока не известны. Наше издание продолжит следить за развитием событий.