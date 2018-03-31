Военные получат новейшую версию Т-90М в этом году

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«Выполнение контракта идет. Частично машины будут переданы Минобороны в этом году», — сказал он.

Часть партии составят переделанные машины Т-90, также военные получат и абсолютно новые танки.

В феврале заместитель министра обороны Юрий Борисов сообщал, что ведомство будет получать по 200 новых танков различных модификаций ежегодно.

О скорых поставках модернизированного Т-90М российской армии сообщали в научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ) в конце января. Модель оборудована новым боевым башенным модулем, а также мощным комплексом вооружения и автоматизированной системой управления огнем. 125-миллиметровая танковая пушка способна применять все современные типы боеприпасов.