Военные получат новейшую версию Т-90М в этом году
Российские военные в этом году получат первые модернизированные танки Т-90М «Прорыв-3». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Российские военные в этом году получат первые модернизированные танки Т-90М «Прорыв-3». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Выполнение контракта идет. Частично машины будут переданы Минобороны в этом году», — сказал он.
Часть партии составят переделанные машины Т-90, также военные получат и абсолютно новые танки.
В феврале заместитель министра обороны Юрий Борисов сообщал, что ведомство будет получать по 200 новых танков различных модификаций ежегодно.
О скорых поставках модернизированного Т-90М российской армии сообщали в
Т-90М создан в рамках
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