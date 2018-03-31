Ильсур Метшин поздравил Бориса Богуславского с юбилеем

Источник: Город Казань.KZN.RU

«Большое удовольствие и большая радость поздравлять вас в этот день от имени города и горожан», — сказал Мэр, приветствуя юбиляра. И. Метшин и Б. Богуславский побеседовали в неформальной обстановке и обсудили ряд вопросов. В частности, разговор шел о приходе на производство молодых кадров. Борис Богуславский отметил, что молодежь идет охотно. «Фундамент у них есть, образование хорошее. Главное, чтобы у молодежи были “точки опоры”. А потенциал у них сильный», — сказал Б. Богуславский и добавил, что в настоящее время в ЗАО «Мелита-К» трудится порядка 150 человек.

Компания создана в 1991 году. Она развивается на базе изобретений генерального директора и других сотрудников ЗАО. Компания имеет широкую сферу деятельности — от медицинских микроинструментов до боевых ножей, от технологий вытяжки листового металла до авиационного моторостроения. Ежегодно осваиваются и внедряются в производство несколько перспективных запатентованных разработок. ЗАО «Мелита-К» производит детали для АО «Авангард», которое в настоящее время входит в состав одного из крупнейших ракетостроительных холдингов в России. Также компания сотрудничает с Министерством обороны РФ, с инженерными войсками РФ, с Федеральной службой безопасности РФ и др.

Мэр Казани поблагодарил Бориса Богуславского за вклад, который предприятие и его руководство вносит в развитие столицы Татарстана. «Ваш коллектив активно участвует в городской жизни, и не только в производственной, не только в научной. Мы знаем про благотворительные ваши проекты», — сказал Ильсур Метшин и вручил юбиляру Благодарственное письмо и памятный подарок с пожеланиями здоровья и благополучия.