Сирийская армия освободила все города Восточной Гуты от террористов

«После ряда тщательно спланированных сражений и боевых действий, выполненных нашими вооруженными силами при взаимодействии с дружественными и союзными силами, восстановлен контроль над всеми городами и поселениями Восточной Гуты», — заявляет сирийское командование, отмечая, что во время операции были уничтожены штабы и огневые позиции террористов.
Кроме того, впервые за семь лет правительственные силы разблокировали главную автомагистраль Дамаска.
Южный форпост боевиков в Восточной Гуте был наиболее опасным для Дамаска. Террористы из Эйн-Терма и Джоубар ежедневно вели минометный и ракетный обстрел центра и спальных кварталов сирийской столицы.
Ранее сообщалось, что из Джоубара, Замальке, Эрбина и Эйн-Термы вышла последняя группа боевиков. Всех их вывезли в провинцию Идлиб. Под контролем радикальной группировки «Джейш аль-Ислам"* остается один город в восточном пригороде Дамаска — Дума.
Кроме того, за время действия гуманитарных пауз, которые в Восточной Гуте объявляли ежедневно, по гуманитарным коридорам вышли более 150 тысяч мирных жителей.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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