Посольство России предупредило граждан РФ о рисках преследования в Великобритании

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На фоне антироссийской политики существует высокая вероятность проекции антироссийских настроений, преследования или беспокоящих действий в отношении россиян в Великобритании. Посольство России в Великобритании

«Не исключаем повышенного внимания британских правоохранительных органов и спецслужб к владельцам российских паспортов в пунктах въезда/выезда на территории Великобритании. Также возможно изъятие документов, удостоверяющих личность», — рассказали в посольстве.

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«С учетом искусственно насаждаемой властями в британском обществе русофобии, необходимо избегать конфликтных ситуаций с местным населением. Во избежание двоякого толкования и предъявления ложных обвинений, считаем целесообразным, где это допустимо, фиксировать любые спорные ситуации, необоснованные опросы и беседы на доступные вам устройства видео- и аудиозаписи», — порекомендовали там.

Россиянам, у которых имеются сомнения в отсутствии вопросов или претензий со стороны властей Великобритании, а также других государств (например, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, стран ЕС и НАТО), рекомендуем взвесить целесообразность поездок в Соединенное Королевство, отметили в посольстве.

Напомним, в четверг вечером глава МИД РФ Сергей Лавров объявил, что Москва решила зеркально ответить всем странам, проявившим солидарность с Лондоном по «делу Скрипаля». «Меры будут зеркальными, но не только», — добавил он. Говоря конкретно о США, министр пояснил: речь идет о высылке 60 дипломатов (они должны покинуть Россию до 5 апреля) и закрытии до 31 марта генконсульства в Санкт-Петербурге.

О решении выслать российских дипломатов США, Канада, Украина и половина стран Евросоюза одновременно объявили в понедельник, 26 марта. До этого, 14 марта, Великобритания потребовала, чтобы страну покинули 23 сотрудника посольства РФ.