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02:34 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Аман Тулеев может сегодня объявить о своей отставке

По сведениям «Ъ», 1 апреля губернатор Кемеровской области Аман Тулеев может подать в отставку. Это может произойти в 6:00 мск (10:00 по времени Кузбасса). Временно исполняющим обязанности губернатора может быть назначен нынешний вице-губернатор Сергей Цивилев.

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30 мартаОхранявший «Зимнюю вишню» кемеровский ЧОП спешно самоликвидировался
Источник: РИА "Новости"

Возможные кадровые перестановки в администрации Кузбасса пройдут на фоне трагедии в Кемерово — 25 марта там сгорел торгово-развлекательный комплекс «Зимняя вишня», погибли 64 человека и 79 — пострадали. Этот инцидент вызвал широкий общественный резонанс.

Как сообщал источник «Ъ» 29 марта, время отставки господина Тулеева зависело от того, как быстро удастся справиться с ситуацией в регионе — оказать помощь семьям пострадавших, эффективно содействовать расследованию и проинформировать население о принятых мерах.

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