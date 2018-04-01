Аман Тулеев может сегодня объявить о своей отставке
По сведениям «Ъ», 1 апреля губернатор Кемеровской области Аман Тулеев может подать в отставку. Это может произойти в 6:00 мск (10:00 по времени Кузбасса). Временно исполняющим обязанности губернатора может быть назначен нынешний
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