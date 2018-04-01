Высланных из США российских дипломатов не пустят на Украину

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27 марта СБУ закрыла въезд 23 гражданам России, которых выдворили из Великобритании в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

26 марта США объявили о решении выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство в Сиэтле. Также о высылке сотрудников диппредставительств объявили Австралия, Украина, Канада и более десятка стран ЕС.

29 марта российские власти объявили персонами нон грата 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников американского генерального консульства в Екатеринбурге. Они должны покинуть страну до 5 апреля.