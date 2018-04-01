В МИД РФ заявили о желании Запада повлиять на проведение ЧМ-2018 в России

«У меня есть такое впечатление, что, знаете, есть такое русское выражение “трава не расти” — вот просто, что только бы убрать этот чемпионат мира по футболу из России», — сказала она.
По словам госпожи Захаровой, «все фокусируется только на этот футбольный мяч, который, не дай бог, все-таки коснется российского футбольного поля».
В начале марта источники The Times сообщали, что британские официальные лица обсуждают с американскими и европейскими коллегами бойкот ЧМ в случае, если будет установлена причастность российских властей к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Исландия вслед за Великобританией допустила возможность бойкота спортивного мероприятия. 21 марта стало известно, что и власти Швеции и Дании могут бойкотировать ЧМ-2018.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в начале марта. Юлия Скрипаль уже пришла в сознание. Великобритания считает Россию причастной к громкому отравлению, в этих обвинениях ее поддержали несколько десятков стран и выслали российских дипломатов. Россия решила ответить зеркально.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.