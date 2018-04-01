Американо-южнокорейские маневры стартовали в районе Корейского полуострова

Источник: AP 2018

Эти учения проводятся ежегодно, в 2018 году их начало было отстрочено на месяц в связи с проведением в южнокорейском Пхенчхане зимних Олимпийских игр.

Параллельно с Foal Eagle в середине апреля должны начаться учения Key Resolve. Ранее Пентагон сообщил, что в этих двух маневрах будет задействовано около 24 тыс. американских и 300 тыс. южнокорейских военнослужащих.

Наблюдатели обращают внимание, что учения Foal Eagle, которые рассчитаны на один месяц, не закончатся к встрече президента Южной Кореи Мун Чжэ Инна и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая запланирована на 27 апреля.