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07:17 (мск), источник: ТАСС

Тулеев обратился к Путину с просьбой об отставке

Глава Кузбасса назвал свое решение единственно верным после трагедии в Кемерово.

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Источник: РИА "Новости"

КЕМЕРОВО, 1 апреля /ТАСС/. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию, сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области.

«Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию», — сказали в пресс-службе.

Тулеев заявил, что считает свое решение единственно верным после трагедии в Кемерове.

Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора ну нельзя, морально нельзя.
Аман Тулеев

«Все мы проживаем страшную трагедию, которая произошла в Кемерове 25 марта. Мы потеряли 64 человека, большинство из них — дети, наши дети, — добавил Тулеев. — Каждый из нас пропустил это через свое сердце, весь этот ужас, горе этой катастрофы».

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При этом он добавил, что «делал все, что мог: встретился с семьями погибших, постарался решить вопросы по оказанию помощи». «Еще раз приношу самые глубокие соболезнования. Но надо же жить, дальше жить, чтобы хранить память о тех, кого мы потеряли», — продолжил Тулеев. «Совершенно честно, как перед иконой, могу вам сказать, что в своей работе я всегда руководствовался интересами нашей страны, России, и нашей области», — заявил губернатор. «Еще раз спасибо всем. За то что всегда были рядом, в горе, радости, и примите поклон», — добавил Тулеев.

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В своем обращении он также поблагодарил жителей Кузбасса. «Дорогие земляки, мы вместе с вами прошли большой, очень большой жизненный путь — от Кузбасса бастующего, сидящего на рельсах, стучащего касками, до Кузбасса созидающего и опоры нашего государства. И все это сделали вы, вы. И я безмерно благодарен», — признался Тулеев. «Мира и добра вам и вашим семьям. Пусть Господь хранит каждого из вас и нашу родную кузнецкую землю», — пожелал он.

73-летний Аман Тулеев руководит Кемеровской областью с 1997 года. Слухи о его отставке появлялись неоднократно. Последний год они были связаны со здоровьем губернатора: в мае прошлого года ему провели операцию на позвоночнике, после чего почти до середины декабря он был на больничном.

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