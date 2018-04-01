Выборы губернатора Самарской области пройдут 9 сентября

Выборы главы Самарской области назначили на 9 сентября. Об этом объявили на заседании фракции «Единая Россия». Кроме этого в Единый день голосования 9 сентября в регионе выберут 65 депутатов на основных выборах депутатов Дум городских округов Тольятти и Сызрань, муниципальных депутатов на дополнительных выборах совета депутатов Железнодорожного района областной столицы и представителей муниципальных районов Борский, Алексеевский, Безенчукский, Клявлинский, Волжский, Красноармейский, Сызранский, Ставропольский и Кошинский. Всего 9 сентября пройдут 19 выборов различного уровня.