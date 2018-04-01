Выборы губернатора Самарской области пройдут 9 сентября
Помимо этого в этот день планируют провести еще 18 выборов различного уровня.
Помимо этого в этот день планируют провести еще 18 выборов различного уровня.
Выборы главы Самарской области назначили на 9 сентября. Об этом объявили на заседании фракции «Единая Россия». Кроме этого в Единый день голосования 9 сентября в регионе выберут 65 депутатов на основных выборах депутатов Дум городских округов Тольятти и Сызрань, муниципальных депутатов на дополнительных выборах совета депутатов Железнодорожного района областной столицы и представителей муниципальных районов Борский, Алексеевский, Безенчукский, Клявлинский, Волжский, Красноармейский, Сызранский, Ставропольский и Кошинский. Всего 9 сентября пройдут 19 выборов различного уровня.
Секретарь Самарского реготделения «Единой России» Екатерина Кузмичева заявила, что голосование пройдет максимально открыто, а также с привлечением новых лиц и молодых лидеров.
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