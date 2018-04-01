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09:34 (мск), источник: РИА Новости

Врио главы Кемеровской области назначен заместитель Тулеева

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Врио главы Кемеровской области назначен заместитель Амана Тулеева Сергей Цивилев, сообщила пресс-служба Кремля.

Источник: РИА Новости

«Назначить Цивилева Сергея Евгеньевича временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Кемеровской области», — говорится в сообщении.

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