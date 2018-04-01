Врио главы Кемеровской области назначен заместитель Тулеева
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Врио главы Кемеровской области назначен заместитель Амана Тулеева Сергей Цивилев, сообщила
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Врио главы Кемеровской области назначен заместитель Амана Тулеева Сергей Цивилев, сообщила
«Назначить Цивилева Сергея Евгеньевича временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Кемеровской области», — говорится в сообщении.
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