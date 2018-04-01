ЦИК: выборы нового губернатора Кемеровской области пройдут 9 сентября
МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Выборы нового губернатора Кемеровской области пройдут в единый день голосования 9 сентября текущего года.
МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Выборы нового губернатора Кемеровской области пройдут в единый день голосования 9 сентября текущего года.
Об этом заявил в воскресенье ТАСС член Центризбиркома РФ Евгений Шевченко.
Ранее в воскресенье президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, назначив врио главы региона
«В период с 31 мая по 10 июня Кемеровский областной совет народных депутатов должен принять решение о назначении выборов губернатора Кемеровской области на 9 сентября текущего года», — сказал Шевченко, отвечая на соответствующий вопрос.
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