ЦИК: выборы нового губернатора Кемеровской области пройдут 9 сентября

Об этом заявил в воскресенье ТАСС член Центризбиркома РФ Евгений Шевченко.

«В период с 31 мая по 10 июня Кемеровский областной совет народных депутатов должен принять решение о назначении выборов губернатора Кемеровской области на 9 сентября текущего года», — сказал Шевченко, отвечая на соответствующий вопрос.