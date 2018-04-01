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09:48 (мск), источник: ТАСС

ЦИК: выборы нового губернатора Кемеровской области пройдут 9 сентября

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Выборы нового губернатора Кемеровской области пройдут в единый день голосования 9 сентября текущего года.

Источник: РИА "Новости"

Об этом заявил в воскресенье ТАСС член Центризбиркома РФ Евгений Шевченко.

Ранее в воскресенье президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, назначив врио главы региона вице-губернатора Сергея Цивилева.

«В период с 31 мая по 10 июня Кемеровский областной совет народных депутатов должен принять решение о назначении выборов губернатора Кемеровской области на 9 сентября текущего года», — сказал Шевченко, отвечая на соответствующий вопрос.

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