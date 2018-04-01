Депутаты облсовета Кузбасса соберутся 2 апреля на внеочередную сессию
КЕМЕРОВО, 1 апр — РИА Новости. Аппарат кемеровского областного совета депутатов после отставки губернатора Амана Тулеева собирает членов регионального парламента в понедельник на внеочередную сессию, сообщил РИА Новости глава фракции ЛДПР Игорь Украинцев.
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