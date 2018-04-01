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10:02 (мск), источник: РИА Новости

Депутаты облсовета Кузбасса соберутся 2 апреля на внеочередную сессию

КЕМЕРОВО, 1 апр — РИА Новости. Аппарат кемеровского областного совета депутатов после отставки губернатора Амана Тулеева собирает членов регионального парламента в понедельник на внеочередную сессию, сообщил РИА Новости глава фракции ЛДПР Игорь Украинцев.

В воскресенье президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Врио главы региона назначен заместитель Тулеева Сергей Цивилев.

«Завтра всех депутатов просят по возможности собраться. Если будет кворум, это две трети от 46 депутатов облсовета, будет внеочередная сессия. Если кворума не будет, то состоится расширенное заседание», — сказал РИА Новости Украинцев.

По его словам, повестка пока не определена. Время начала — 12.00 по местному времени (8.00 мск).

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