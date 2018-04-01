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14:21 (мск), источник: РИА Новости

Нетаньяху отказал Турции в праве читать мораль Израилю

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 апр — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг обвинения со стороны Турции в несоразмерном применении силы против палестинских демонстрантов, заявив, что Анкара не имеет права читать мораль «самой нравственной армии в мире».

Источник: AP 2018

Турция раскритиковала действия израильских военных, которые в пятницу открыли огонь по участникам беспорядков на границе сектора Газа, застрелив, по меньшей мере, 15 человек и ранив около полутора тысяч.

Видео
Во время беспорядков на границе Израиля с Сектором Газа погибли 15 палестинцев

«Самая нравственная армия в мире не нуждается в лекциях по морали от того, кто многие годы беспорядочно бомбит гражданское население», — говорится в ответном заявлении Нетаньяху, распространенном его пресс-службой.

«Похоже, что так в Анкаре справляют 1 апреля», — добавил он.

Турецкий МИД в пятницу выступил с осуждением «несоразмерного применения силы против мирных демонстрантов» и потребовал от Израиля немедленно это прекратить. Позже президент Турции Тайип Эрдоган публично назвал действия израильтян «бесчеловечной атакой», цитирует его агентство «Франс Пресс».

Израильские военные признают использование огнестрельного оружия против наиболее агрессивных участников многотысячного протеста, объясняя свои действия необходимостью защиты государственной границы и возлагая ответственность за кровопролитие на исламистские власти анклава.

В армии подсчитали, что в пятничной акции участвовали порядка 30 тысяч палестинцев, которые пытались повредить горящими покрышками пограничные заграждения, бросали в солдат камни и бутылки с зажигательной смесью, в одном случае открыли по ним огонь. Военные обращают внимание, что все погибшие оказались мужчинами в возрасте 18−30 лет, по меньшей мере десять из них принадлежали к различным группировкам палестинских боевиков.

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