Нетаньяху отказал Турции в праве читать мораль Израилю

Источник: AP 2018

Турция раскритиковала действия израильских военных, которые в пятницу открыли огонь по участникам беспорядков на границе сектора Газа, застрелив, по меньшей мере, 15 человек и ранив около полутора тысяч.

Видео Во время беспорядков на границе Израиля с Сектором Газа погибли 15 палестинцев

«Самая нравственная армия в мире не нуждается в лекциях по морали от того, кто многие годы беспорядочно бомбит гражданское население», — говорится в ответном заявлении Нетаньяху, распространенном его пресс-службой.

«Похоже, что так в Анкаре справляют 1 апреля», — добавил он.

Турецкий МИД в пятницу выступил с осуждением «несоразмерного применения силы против мирных демонстрантов» и потребовал от Израиля немедленно это прекратить. Позже президент Турции Тайип Эрдоган публично назвал действия израильтян «бесчеловечной атакой», цитирует его агентство «Франс Пресс».

Израильские военные признают использование огнестрельного оружия против наиболее агрессивных участников многотысячного протеста, объясняя свои действия необходимостью защиты государственной границы и возлагая ответственность за кровопролитие на исламистские власти анклава.