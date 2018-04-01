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15:27 (мск), источник: ТАСС

Эксперты: Цивилев может стать эффективным губернатором из-за знания угольной отрасли

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Сергей Цивилев, назначенный врио губернатора Кемеровской области вместо Амана Тулеева, имеет хорошие шансы стать эффективным губернатором, так как уже зарекомендовал себя как хороший управленец и близко знаком с угольной отраслью.

Источник: РИА "Новости"

Такое мнение высказал в воскресенье в беседе с ТАСС политолог Алексей Мартынов.

Ранее в воскресенье президент Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Амана Тулеева, назначив врио главы региона вице-губернатора Цивилева. Тулеев назвал свое решение единственно верным после пожара в Кемерове, в результате которого погибли 64 человека.

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«Во-первых, хочу сказать, что эта история [отставка Тулеева] была ожидаемой, вне зависимости от недавних событий — трагедии в Кемерове. Многие эксперты говорили об этом [назначении Цивилева врио губернатора], когда Цивилева только назначили вице-губернатором, так как Цивилев — это человек, в том числе из угольный отрасли, прекрасно знающий регион, понимающий проблемы с точки зрения экономического и управленческого аспекта», — сказал Мартынов.

«Второе. Сама по себе трагедия в Кемерове, безусловно, катализировала и ускорила ход событий», — отметил он.

По словам эксперта, Цивилеву, если он решит пойти на выборы, предстоит тяжелая избирательная кампания на фоне трагедии. При этом важным является обеспечение справедливого разбирательства и выявления всех виновных в гибели людей. «Самое главное, что это дело должно быть выполнено вместе с народом, вместе с будущими избирателями», — добавил Мартынов.

«Мне кажется, что Цивилев справится, и люди его поддержат, если он будет вместе с ними. Но выборы, я думаю, предстоят ему нелегкие», — уточнил Мартынов, добавив что ключевой задачей для Цивилева должно быть улучшение качества жизни граждан, а «остальное должно быть подчинено этой задаче».

Опыт в бизнесе

В свою очередь президент «Минченко консалтинг» Евгений Минченко отмечает, что большим подспорьем для Цивилева на новом посту может стать не только знакомство с угольной сферой, но и большой опыт работы в бизнесе.

«У него есть опыт работы в частном бизнесе, то есть у него есть понимание того, как работают бизнесмены, а без этого никак, учитывая, что в Кемеровской области представлены крупные российские бизнес-группы», — пояснил политолог.

Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов также обратил внимание на предпринимательское прошлое врио главы региона. «Он показал себя хорошим лидером и бизнесменом, в связи с чем и был назначен [в марте 2018 года] вице-губернатором», — подчеркнул Смирнов. Главным вызовом, с которым предстоит столкнуться Цивилеву, по словам эксперта, является «выстраивание диалога с обществом».

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