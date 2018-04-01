Ким Чен Ын посетил концерт южнокорейских поп-музыкантов в Пхеньяне
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын с супругой посетил выступление южнокорейских
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын с супругой посетил выступление южнокорейских
Делегация южнокорейских
«Стало известно, что председатель госсовета Ким Чен Ын с женой присутствовали на выступлении в Пхеньяне группы артистов», — приводит агентство заявление ведомства.
Кроме того, на концерте присутствовали председатель президиума верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам и сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон.
В сегодняшнем концерте приняли участие 11 исполнителей и коллективов.
Договоренность о гастролях южнокорейских музыкантов была достигнута 20 марта на фоне подготовки Южной Кореи и КНДР к проведению саммита между президентом Республики Корея и лидером КНДР.
Встреча Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына должна пройти 27 апреля в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами. На фоне подготовки к межкорейским переговорам ранее на этой неделе лидер КНДР
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