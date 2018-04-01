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17:36 (мск), источник: РИА Новости

Ким Чен Ын посетил концерт южнокорейских поп-музыкантов в Пхеньяне

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын с супругой посетил выступление южнокорейских поп-исполнителей, прибывших накануне в Пхеньян, передает агентство Ренхап со ссылкой на министерство культуры Южной Кореи.

Источник: AFP 2018

Делегация южнокорейских поп-музыкантов, спортсменов и журналистов в составе 120 человек прибыла в субботу в КНДР. Запланировано два выступления исполнителей: в воскресенье и во вторник. Кроме того, в ходе визита делегации должны состояться показательные выступления команды южнокорейских спортсменов по тхэквондо. Концерты поп-музыкантов из Южной Кореи в КНДР проходят впервые с 2005 года, когда в Пхеньяне выступил Чо Ён Пиль.

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«Стало известно, что председатель госсовета Ким Чен Ын с женой присутствовали на выступлении в Пхеньяне группы артистов», — приводит агентство заявление ведомства.

Кроме того, на концерте присутствовали председатель президиума верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам и сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон.

В сегодняшнем концерте приняли участие 11 исполнителей и коллективов.

Договоренность о гастролях южнокорейских музыкантов была достигнута 20 марта на фоне подготовки Южной Кореи и КНДР к проведению саммита между президентом Республики Корея и лидером КНДР.

Встреча Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына должна пройти 27 апреля в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами. На фоне подготовки к межкорейским переговорам ранее на этой неделе лидер КНДР 25—28 марта вместе с супругой совершил неофициальный визит в Китай. Поездка стала первым зарубежным визитом Ким Чен Ына после прихода к власти в 2011 году.

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