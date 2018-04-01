Ветеранам войны выдадут удостоверения нового образца
Согласно постановлению правительства, замену произведут за три года.
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Согласно постановлению правительства, замену произведут за три года.
До конца нынешнего оформят 15 тысяч документов, столько же — в 2019-ом, и еще десять тысяч — в 2020-ом.
В этот период удостоверения старого типа останутся действительными. Их срок истечет 1 января 2021 года.
Оформлением новых удостоверений занимается Агентство госуслуг. Стоимость документов — около 35 леев.
По данным Минобороны, в нашей стране зарегистрированы 35 тысяч ветеранов войны. Из них более 27 тысяч участвовали в боевых действиях на Днестре, свыше восьми тысяч — выполняли интернациональный долг в Афганистане, около тысячи — были участниками Второй мировой войны.
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