Ветеранам войны выдадут удостоверения нового образца

До конца нынешнего оформят 15 тысяч документов, столько же — в 2019-ом, и еще десять тысяч — в 2020-ом.



В этот период удостоверения старого типа останутся действительными. Их срок истечет 1 января 2021 года.



Оформлением новых удостоверений занимается Агентство госуслуг. Стоимость документов — около 35 леев.



По данным Минобороны, в нашей стране зарегистрированы 35 тысяч ветеранов войны. Из них более 27 тысяч участвовали в боевых действиях на Днестре, свыше восьми тысяч — выполняли интернациональный долг в Афганистане, около тысячи — были участниками Второй мировой войны.