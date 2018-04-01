Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Бузова запускает собственный телеканал
Назван лучший автомобиль в мире
Агаларов выложил в Сеть забавное селфи с приемной дочкой
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Ученые открыли «новый орган»
Свидания в эпоху феминизма: новые правила для мужчинСамый популярный вопрос на мужских форумах: "За что я должен платить на свидании?"
При остановке транзита газа через Украину сложится ЧС – Додон
Минфин ввел налог на бани, сараи и теплицы
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей
На Западе готовятся "дать сдачи" России и Китаю – СМИ
РФ ответит Западу рискованными мерами — СМИ
Лера Кудрявцева кардинально сменила имидж
Алеся Кафельникова вернулась к бывшему бойфренду
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Диеты в очередной раз назвали вредными для фигуры
Женщина отсудила полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Что делать с маленькой прихожей: 30 ценных идей
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
18:18 (мск), источник: Kazinform

Карагандинских полицейских проверят на знание казахского языка

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В ДВД Карагандинской области пройдёт масштабная проверка на знание языка. Об этом рассказал заместитель начальника ДВД Карагандинской области, полковник полиции Ардак Ынтыкбаев в ходе рабочего семинара по вопросам государственного языка «Мемлекеттік тілді дамыту — рухани жаңғыру кепілі", передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Карагандинской области.

Источник: Kazinform

В семинаре участвовали представители акимата, управления по развитию языков, а также департаментов под ведомственных МВД в Карагандинской области.

Cдавать экзамен по казахскому языку будут сотрудники департамента внутренних дел Карагандинской области. Бесплатные тестирование на базе Kaztest по обучению казахскому языку смогут пройти все желающие. Об этом сообщила на семинаре старший методист управления по развитию языков Карагандинской области Жупар Жаканова. Планируется, что Kaztest сдадут политические госслужащие, сотрудники полиции, органов прокуратуры, квазигосударственного сектора, а также журналисты государственных СМИ.

Читайте также
На устрашающие экскурсии в СИЗО сводили госслужащих Алматинской области

Предполагается, что изначально свои знания проверят около 600 сотрудников карагандинской полиции.

«Перед нами стоит задача, чтобы 95% сотрудников органов внутренних дел к 2020 году владели казахским языком. С этого года бесплатные трёхмесячные курсы по обучению казахскому языку смогут пройти все желающие. Платным будет только тестирование, которое состоит из двух этапов — диагностики и самого тестирования», — пояснила Жупар Жаканова.

Kaztest — это система оценки уровня владения государственным языком гражданами Республики Казахстан. На сегодняшний день во всех регионах страны определение уровня владения казахским языком осуществляется путем тестирования. Для объективной оценки языковых знаний на первое место ставится качество тестовых заданий.

В завершение семинара руководитель управления государственного языка и информации Жанатай Сембеков отметил, «что Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев особо отметил в Послании народу четвертый приоритет — улучшение качества человеческого капитала. Казахский язык сохранит свою доминирующую позицию. Большое внимание будет уделяться его дальнейшему развитию во всех сферах, в том числе в правоохранительных органах».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Из-за реконструкции подземных переходов в Алматы предприниматели боятся остаться без работы
Из-за комиссии за обслуживание займа судился с банком костанаец
Путин принял отставку Тулеева и назначил Цивилева
На какие районы России может упасть китайская станция
Самый титулованный футболист в истории нашелся во Франции
В Вашингтоне арестовали не платившего в элитных барах британца
Ким Чен Ын посетил концерт южнокорейских поп-музыкантов
Эксперты: Цивилев может стать эффективным губернатором
Нетаньяху отказал Турции в праве читать мораль Израилю
Спорт
Манчини выиграл в хоккей. Футбол у «Зенита» в Уфе не получался Эту игру было сложно смотреть, лучше про нее читать: «Зенит» забил два при одном моменте, а «Уфу» теперь еще больше хочется видеть в Европе
Авто
Марка Mitsubishi Motors сменит название На протяжении многих лет ведутся ожесточенные споры о правильном транскрибировании названия марки автомобилей Mitsubishi
Hi-Tech
Астрономы создали телескопы, способные поймать свет времен Большого Взрыва С их помощью можно будет зафиксировать реликтовое излучение.
Кино
К юбилею Александра Збруева: 20 лучших фильмов с артистом 31 марта Александру Збруеву исполнилось 80 лет — в честь этой даты «Кино Mail.Ru» предлагает подборку лучших ролей прекрасного актера
Недвижимость
Названы города-образцы для кварталов реновации
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Леди
Лобода стала копией Варнавы из-за пластики (фото) Сколько можно гнаться за шаблонными пухлыми губами?
Дети
Дмитрий Маликов выбрал странное имя для сына Жена певца сообщила, как пара решила назвать ребенка.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь