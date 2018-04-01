Карагандинских полицейских проверят на знание казахского языка

Источник: Kazinform

В семинаре участвовали представители акимата, управления по развитию языков, а также департаментов под ведомственных МВД в Карагандинской области.

Cдавать экзамен по казахскому языку будут сотрудники департамента внутренних дел Карагандинской области. Бесплатные тестирование на базе Kaztest по обучению казахскому языку смогут пройти все желающие. Об этом сообщила на семинаре старший методист управления по развитию языков Карагандинской области Жупар Жаканова. Планируется, что Kaztest сдадут политические госслужащие, сотрудники полиции, органов прокуратуры, квазигосударственного сектора, а также журналисты государственных СМИ.

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Предполагается, что изначально свои знания проверят около 600 сотрудников карагандинской полиции.

«Перед нами стоит задача, чтобы 95% сотрудников органов внутренних дел к 2020 году владели казахским языком. С этого года бесплатные трёхмесячные курсы по обучению казахскому языку смогут пройти все желающие. Платным будет только тестирование, которое состоит из двух этапов — диагностики и самого тестирования», — пояснила Жупар Жаканова.

Kaztest — это система оценки уровня владения государственным языком гражданами Республики Казахстан. На сегодняшний день во всех регионах страны определение уровня владения казахским языком осуществляется путем тестирования. Для объективной оценки языковых знаний на первое место ставится качество тестовых заданий.