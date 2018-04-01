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18:20 (мск), источник: Publika.md

Сильвия Раду: Кишиневу нужны десять лет эффективного управления

10 лет нужно Кишинёву, чтобы стать поистине европейским городом. В этом уверена исполняющая обязанности столичного мэра Сильвия Раду. Своим мнением она поделилась со зрителями передачи Eurodicţionar на телеканале Publika.

Источник: Publika.md

До сих пор столицей управляли политически, это и остановило развитие Кишинева, отметила Раду.

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«Кишиневу выпало несчастье получить политизированную администрацию — Либеральную партию. Но теперь есть перечень задач на будущее. План развития транспортной инфраструктуры предстоит расписать на 10 лет. Мосты, дороги, подземные переходы и подземные магистрали. Нужно видеть, какими они будут», — сказала и.о. мэра столицы Сильвия Раду.

Сильвия Раду уверена: модернизация столицы начнется уже в этом году. Первые шаги уже сделаны.

«В разделе расходов на дороги было всего 30 миллионов леев, мы нашли 100 миллионов, только поверхностно изучив бюджет. Это возможность отремонтировать намного больше улиц, переулков и дворов».

И.о. мэра утверждает, что эффективное сотрудничество между муниципальными предприятиями позволит эффективно управлять бюджетными средствами.

«Видела троллейбусную мойку, которую можно использовать и для автобусов. Такое слияние означает повышение эффективности управления, экономию денег и улучшение качества услуг», — отметила и.о. мэра столицы Сильвия Раду.

По мнению Сильвии Раду, кишиневцы тоже должны участвовать в управлении городом. Ведь муниципальный бюджет — это их деньги.

«В сотрудничестве с горожанами и при их непосредственном участии мне удалось решить конкретные проблемы. Например, в Дурлештах теперь есть светофор там, где он был нужен еще десять лет назад».

Свои результаты дает и борьба с коррупцией в мэрии.

«Меняется даже поведение сотрудников. Они знают, что их будут проверять, что толерантного отношения к коррупции больше нет, что беззакония больше никто не допустит. И вот тогда этот ржавый механизм выйдет из строя», — добавила и.о. мэра столицы Сильвия Раду.

Ранее Сильвия Раду объявила о начале масштабных работ по ремонту столичных дорог. После зимы они испещрены ямами и трещиныами. Их запломбируют в течение двух месяцев, а летом начнут капитальный ремонт.

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