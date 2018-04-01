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22:24 (мск), источник: ТАСС

Джон Салливан официально стал временно исполняющим обязанности госсекретаря США

Слушания о назначении на эту должность Майкла Помпео, как ожидается, пройдут в апреле в сенатском комитете по иностранным делам.

Источник: AP 2018

ВАШИНГТОН, 1 апреля. /ТАСС/. Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан в воскресенье официально стал временно исполняющим обязанности главы Госдепартамента. Это место он будет занимать до тех пор, пока Сенат Конгресса США не утвердит экс-главу ЦРУ Майкла Помпео новым главой американской дипломатии.

Прежний ее шеф Рекс Тиллерсон был отправлен президентом Дональдом Трампом в отставку 13 марта. Тогда же глава государства выдвинул на этот пост Помпео. Слушания о его назначении, как ожидается, пройдут в апреле в сенатском комитете по иностранным делам. Если комитет поддержит данную кандидатуру, после за нее должна будет проголосовать вся верхняя палата Конгресса.

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«Первый заместитель госсекретаря Джон Салливан — опытный руководитель, который заслужил доверие и уважение среди своих коллег и в Белом доме. После того, как он стал сегодня исполняющим обязанности госсекретаря, Госдепартамент будет находиться в надежных руках, пока Майк Помпео проходит процесс утверждения», — написала в воскресенье в Twitter начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, также исполняющая обязанности замгоссекретаря по публичной дипломатии.

В ночь на субботу с главной страницы сайта внешнеполитического ведомства США пропали упоминания о Тиллерсоне как о госсекретаре США, а также ссылка на его персональный раздел. Вместо этого в верхней строке сайта под эмблемой Госдепартамента появился ссылка на вкладку под названием «госсекретарь».

По ней можно перейти на страницу, где опубликована фотография Салливана, подписывающего в окружении своей семьи бумаги о назначении на пост первого замгоссекретаря 9 июня 2017 года. На короткое время с сайта пропала ссылка на биографию Тиллерсона как бывшего госсекретаря, но ее быстро вернули.

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