Забвение в Сети

Источник: Известия

Роскомнадзор ограничит в интернете доступ к информации, которая по решению суда была признана порочащей честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или юрлица. Блокировка будет проводиться в случаях, если ресурс не исполнил постановление в установленный срок. Соответствующий законопроект подготовлен депутатами от «Единой России». Собеседник во фракции заявил «Известиям», что документ («Известия» ознакомились с текстом) планируется внести в начале недели, его рассмотрение в первом чтении намечено на середину апреля. Эксперты полагают, что нововведения связаны в том числе с трагедией в Кемерово: в Сети появилось много непроверенной информации, которая вызвала негативную реакцию общества.

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Блокировка, согласно законопроекту, произойдет в течение одного рабочего дня после того, как пристав-исполнитель направит постановление об ограничении доступа в Роскомнадзор.

Действующее законодательство дает гражданину право добиваться в суде опровержения сведений, порочащих его честь и достоинство в случае, если не будет доказана их достоверность. Истец вправе потребовать удалить соответствующую информацию из интернета. Однако ответчики редко исполняют это решение, эффекта не дают даже штрафы, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторами инициативы выступили глава комитета по безопасности Госдумы Василий Пискарев, его заместители Эрнест Валеев и Анатолий Выборный и член комитета по госстроительству Александр Грибов (все — «Единая Россия»).

Законопроект призван повысить уровень исполнения решений по делам о защите чести и достоинства, заявил «Известиям» Эрнест Валеев.

— Когда речь идет об исполнении так называемых нематериальных решений — в частности, опровержений — всегда возникает проблема, особенно если материалы размещены в интернете, — пояснил он.

Необходимо гарантировать пострадавшему, что порочащие его данные будут удалены, заявил «Известиям» Анатолий Выборный.

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— Все необходимые инструменты для блокировки данных уже есть в распоряжении Роскомнадзора. Они используются для удаления информации экстремистского толка — в этом случае по закону достаточно обращения Генпрокуратуры. Сейчас же мы говорим исключительно об исполнении решения суда, — подчеркнул он.

Инициатива актуальна, так как число гражданских споров неимущественного характера увеличилось, в связи с чем требуется более эффективное исполнение решений суда, полагает генеральный директор «Капитал Консалтинг» Илья Сазонов. Нововведение поможет в максимально короткие сроки опровергнуть информацию, которая порочит деловую репутацию, отметил он.

Намерение депутатов как можно быстрее рассмотреть инициативу может быть связано со спекуляциями, которые распространялись в соцсетях после трагедии в Кемерово, считает директор по исследованиям фонда ИСЭПИ Александр Пожалов.

— Тогда вновь встал вопрос о том, насколько регулирование распространения информации в интернете, в том числе непроверенной или недостоверной, адекватно существующим угрозам, — сказал он.

По мнению эксперта, количество судебных процессов и решений о недостоверности данных со временем будет расти. Распространение различных спекуляций о коррупционных действиях или обвинениях личного характера является элементом политической борьбы, напомнил он. В связи с этим вполне логично решение госдеятелей, кандидатов на выборах, политиков и крупных бизнесменов идти по пути судебного регулирования этой сферы и искать более эффективные механизмы реализации «права на забвение».