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03:29 (мск), источник: ДЕЙТА

Боевой флот в Приморье охраняет покой граждан

Корабли Тихоокеанского флота, дислоцированные в Приморском крае и на Камчатском полуострове продолжают отработку элементов курсовой задачи К-2, предусматривающей действия одиночных кораблей в море по их предназначению, сообщили DEITA. RU в ТОФ.

Источник: ДЕЙТА

В полигонах боевой подготовки силы флота отрабатывают организацию противовоздушной обороны кораблей на переходе морем, ведения морского боя с надводным кораблём условного противника, решают противолодочные задачи, включающие в себя поиск и слежение за «неприятельской» субмариной и её уничтожение. Отрабатываться практические действия экипажей по борьбе за живучесть корабля при возникновении нештатных ситуаций, проводятся учения по поиску и спасению на море.

В соответствие с планом боевой подготовки порядка 30 надводных боевых кораблей, катеров и подводных лодок ТОФ в учебных целях выполнили более 150 боевых упражнений. В частности проведены ракетные стрельбы противолодочным оружием и зенитными ракетами корабельных комплексов самообороны.

Отработаны комплексные артиллерийские стрельбы по морским, воздушным и береговым целям, торпедные стрельбы различной сложности, осуществлены как постановки учебных морских мин, так и их траление.

Михаил Грач.

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