Боевой флот в Приморье охраняет покой граждан

В полигонах боевой подготовки силы флота отрабатывают организацию противовоздушной обороны кораблей на переходе морем, ведения морского боя с надводным кораблём условного противника, решают противолодочные задачи, включающие в себя поиск и слежение за «неприятельской» субмариной и её уничтожение. Отрабатываться практические действия экипажей по борьбе за живучесть корабля при возникновении нештатных ситуаций, проводятся учения по поиску и спасению на море.
В соответствие с планом боевой подготовки порядка 30 надводных боевых кораблей, катеров и подводных лодок ТОФ в учебных целях выполнили более 150 боевых упражнений. В частности проведены ракетные стрельбы противолодочным оружием и зенитными ракетами корабельных комплексов самообороны.
Отработаны комплексные артиллерийские стрельбы по морским, воздушным и береговым целям, торпедные стрельбы различной сложности, осуществлены как постановки учебных морских мин, так и их траление.
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