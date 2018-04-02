Боевой флот в Приморье охраняет покой граждан

В полигонах боевой подготовки силы флота отрабатывают организацию противовоздушной обороны кораблей на переходе морем, ведения морского боя с надводным кораблём условного противника, решают противолодочные задачи, включающие в себя поиск и слежение за «неприятельской» субмариной и её уничтожение. Отрабатываться практические действия экипажей по борьбе за живучесть корабля при возникновении нештатных ситуаций, проводятся учения по поиску и спасению на море.