Бывший депутат горсовета Омска банкротится из-за долгов в 2,4 млн

Причиной стала образовавшаяся задолженность в 2,4 млн рублей перед «Тинькофф банк», «Хоум кредит энд финанс банк», «Банк Русский стандарт», Агентство по страхованию вкладов, «Сбербанк», МФК «Домашние деньги».
При этом депутат горсовета третьего созыва не указала сведений о своих доходах и свой статус индивидуального предпринимателя.
Пока дело оставили без движения до 20 апреля.
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