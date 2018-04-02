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07:40 (мск), источник: СуперОмск

Бывший депутат горсовета Омска банкротится из-за долгов в 2,4 млн

Экс-депутат горсовета Омска, 67-летняя Любовь Неклюдова подала в Арбитражный суд, чтобы ее признали банкротом. Дело пока не принято к производству.

Причиной стала образовавшаяся задолженность в 2,4 млн рублей перед «Тинькофф банк», «Хоум кредит энд финанс банк», «Банк Русский стандарт», Агентство по страхованию вкладов, «Сбербанк», МФК «Домашние деньги».

При этом депутат горсовета третьего созыва не указала сведений о своих доходах и свой статус индивидуального предпринимателя.

Пока дело оставили без движения до 20 апреля.

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