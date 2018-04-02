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10:57 (мск), источник: РИА Новости

Тулеев после отставки сохранит свою резиденцию и ежемесячную выплату

КЕМЕРОВО, 2 апр — РИА Новости. Закон о присвоении Аману Тулееву почетного звания «Народный губернатор» по-прежнему действует, сказал журналистам полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Согласно закону, за бывшим главой Кемеровской области остается его резиденция и служебное помещение, помощник и ежемесячная выплата.

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Источник: РИА Новости

«Закон принят, он сегодня действует», — заявил Меняйло, отвечая на соответствующие вопросы.

Глава Кузбасса Аман Тулеев после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, где, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, в воскресенье подал в отставку. Он выступил с видеообращением к жителям региона, в котором заявил, что считает для себя это решение осознанным и единственно верным, так как «с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя».

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Закон о присвоении Тулееву почетного звания «Народный губернатор» был принят в декабре 2011 года «в знак многолетнего самоотверженного служения людям и народного признания исключительных заслуг перед Кемеровской областью». Согласно тексту закона, бывшему главе региона устанавливается ежемесячная выплата в 50 тысяч рублей без учета НДФЛ и ежегодно индексируется с учетом уровня инфляции.

Губернатору, прекратившему свои полномочия, для осуществления им общественной деятельности предоставляется помощник, а в здании органа исполнительной власти Кемеровской области предоставляется отдельное служебное помещение с мебелью, оргтехникой и компьютером, подключенным к сети и ко всем имеющимся правовым базам и государственным информационным системам.

Кроме того, бывшему главе региона и его супруге передается пожизненно в безвозмездное пользование, находящееся в собственности Кемеровской области охраняемое жилое помещение в селе Мазурово.

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