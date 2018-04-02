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10:52 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Мэр Красноярска призвал «пускать по миру» срывающих сроки подрядчиков

Он попросил подчиненных внимательно подойти к подготовке контрактов.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Мэр Красноярска Сергей Еремин призвал принимать максимально жесткие меры к подрядчикам, не соблюдающим сроки работ, прописанные в контрактах.

В ходе утреннего совещания в мэрии он попросил подчиненных внимательно подойти к подготовке контрактов на предстоящие в этом году работы по благоустройству, и учесть в них ошибки прошлых лет.

«Здесь должно быть все как в армии, как по уставу! Вправо, влево — это расстрел. Не должно быть такого, что какой-то сумасшедший подрядчик проставил срок выполнения работ в 10−15 дней, выиграл этот конкурс, и потом до декабря ковыряется в носу! Если обозначит срок в 15 дней, кровью подписался и потом не выполнил — то раздеть его, распотрошить и пустить по миру. И все. Здесь позиция очень простая, ничего не надо выдумывать», — сказал Еремин.

Напомним, в этом году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в Красноярске планируется благоустроить 11 скверов и 153 двора.

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