Мэр Красноярска призвал «пускать по миру» срывающих сроки подрядчиков

В ходе утреннего совещания в мэрии он попросил подчиненных внимательно подойти к подготовке контрактов на предстоящие в этом году работы по благоустройству, и учесть в них ошибки прошлых лет.

«Здесь должно быть все как в армии, как по уставу! Вправо, влево — это расстрел. Не должно быть такого, что какой-то сумасшедший подрядчик проставил срок выполнения работ в 10−15 дней, выиграл этот конкурс, и потом до декабря ковыряется в носу! Если обозначит срок в 15 дней, кровью подписался и потом не выполнил — то раздеть его, распотрошить и пустить по миру. И все. Здесь позиция очень простая, ничего не надо выдумывать», — сказал Еремин.