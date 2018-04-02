Мэр Красноярска призвал «пускать по миру» срывающих сроки подрядчиков
Он попросил подчиненных внимательно подойти к подготовке контрактов.
Он попросил подчиненных внимательно подойти к подготовке контрактов.
Мэр Красноярска Сергей Еремин призвал принимать максимально жесткие меры к подрядчикам, не соблюдающим сроки работ, прописанные в контрактах.
В ходе утреннего совещания в мэрии он попросил подчиненных внимательно подойти к подготовке контрактов на предстоящие в этом году работы по благоустройству, и учесть в них ошибки прошлых лет.
«Здесь должно быть все как в армии, как по уставу! Вправо, влево — это расстрел. Не должно быть такого, что
Напомним, в этом году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в Красноярске планируется благоустроить 11 скверов и 153 двора.
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