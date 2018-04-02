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10:56 (мск), источник: НИА Самара

Минстрой не планирует перенос места строительства крематория в Самаре

Ситуацию прокомментировал врио министра строительства Самарской области Александр Баландин.

Источник: Reuters

Напомним, в настоящее время в самарском поселке Рубежное началось строительство крематория.

Жители поселка выступили резко против этого и даже начали собирать подписи в интернете с требованием перенести стройку в другое место: «Мы не против строительства крематория, но не в жилой зоне».

Люди, под боком которых находится еще и огромное кладбище, боятся, что будут «наблюдать за выхлопами крематория», что строительство крематория ухудшит экологическую обстановку, а также негативно повлияет на стоимость местной недвижимости. Кроме того, указывается, что строительство объекта «затрагивает морально-этические и религиозные чувства проживающих рядом граждан различных конфессий», пишет Самру.ру.

Ситуацию уже прокомментировал врио министра строительства Самарской области Александр Баландин. Он пояснил, что не может «прекратить стройку», так как у застройщика все в полном порядке с документами.

«Документы на строительство крематория — в полном соответствии с действующим законодательством. ФГБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в СО”: по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы принятые проектные мероприятия по охране окружающей среды соответствуют сан нормам», — написал он в своем твиттере.

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