Минстрой не планирует перенос места строительства крематория в Самаре
Ситуацию прокомментировал врио министра строительства Самарской области Александр Баландин.
Ситуацию прокомментировал врио министра строительства Самарской области Александр Баландин.
Напомним, в настоящее время в самарском поселке Рубежное началось строительство крематория.
Жители поселка выступили резко против этого и даже начали собирать подписи в интернете с требованием перенести стройку в другое место: «Мы не против строительства крематория, но не в жилой зоне».
Люди, под боком которых находится еще и огромное кладбище, боятся, что будут «наблюдать за выхлопами крематория», что строительство крематория ухудшит экологическую обстановку, а также негативно повлияет на стоимость местной недвижимости. Кроме того, указывается, что строительство объекта «затрагивает
Ситуацию уже прокомментировал врио министра строительства Самарской области Александр Баландин. Он пояснил, что не может «прекратить стройку», так как у застройщика все в полном порядке с документами.
«Документы на строительство крематория — в полном соответствии с действующим законодательством. ФГБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в СО”: по результатам
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