Мэр Новосибирска с воздуха проверил санитарное состояние города
Градоначальнику понравилась идея регулярно мониторить территорию сверху.
Градоначальнику понравилась идея регулярно мониторить территорию сверху.
Впервые мэр Новосибирска Анатолий Локоть облетел город на легкомоторном самолёте Piper и осмотрел его территорию с воздуха.
— Это была проверка санитарного состояния города и в том числе один из этапов подготовки к прохождению весеннего паводка. Самолет взлетел в городском аэропорту и летел до ГЭС, а потом обратно, — рассказал «Комсомольской правде»
Разумеется, в кабине самолета был профессиональный пилот. Впечатлениями от полета на своих страницах в социальных сетях поделился и сам Анатолий Локоть.
— Посмотрел на Новосибирск с высоты. Впервые сделал это из кабины самолёта и получил массу впечатлений! Считаю, что надо регулярно мониторить территорию города сверху, — написал мэр.
Кстати, насчет планов о регулярных облетов города в мэрии пока ничего пояснить не могут.
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