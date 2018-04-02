Мэр Новосибирска с воздуха проверил санитарное состояние города

Впервые мэр Новосибирска Анатолий Локоть облетел город на легкомоторном самолёте Piper и осмотрел его территорию с воздуха.

— Это была проверка санитарного состояния города и в том числе один из этапов подготовки к прохождению весеннего паводка. Самолет взлетел в городском аэропорту и летел до ГЭС, а потом обратно, — рассказал «Комсомольской правде» пресс-секретарь мэрии Артем Роговский.

Разумеется, в кабине самолета был профессиональный пилот. Впечатлениями от полета на своих страницах в социальных сетях поделился и сам Анатолий Локоть.

— Посмотрел на Новосибирск с высоты. Впервые сделал это из кабины самолёта и получил массу впечатлений! Считаю, что надо регулярно мониторить территорию города сверху, — написал мэр.