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11:03 (мск), источник: UzReport.news

Узбекистан и Туркменистан провели переговоры по делимитации госграницы

С 26 марта по 1 апреля в г. Туркменабаде состоялась очередная встреча рабочих групп Совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации Государственной границы между Республикой Узбекистан и Туркменистаном.

Источник: UzReport.news

В ходе встречи рассмотрены результаты выполненных совместных полевых топографо-геодезических работ на отдельных участках узбекско-туркменской Государственной границы и достигнута договоренность по их продолжению на основе План-графика на 2018 год.

Встреча прошла в теплой и дружеской атмосфере. По итогам переговоров подписан Протокол.

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