Узбекистан и Туркменистан провели переговоры по делимитации госграницы
С 26 марта по 1 апреля в г. Туркменабаде состоялась очередная встреча рабочих групп Совместной
С 26 марта по 1 апреля в г. Туркменабаде состоялась очередная встреча рабочих групп Совместной
В ходе встречи рассмотрены результаты выполненных совместных полевых
Встреча прошла в теплой и дружеской атмосфере. По итогам переговоров подписан Протокол.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.