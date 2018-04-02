Узбекистан и Туркменистан провели переговоры по делимитации госграницы

С 26 марта по 1 апреля в г. Туркменабаде состоялась очередная встреча рабочих групп Совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации Государственной границы между Республикой Узбекистан и Туркменистаном.