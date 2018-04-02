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12:49 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму назвали намерение Киева ввести санкции против музеев глупостью

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр — РИА Новости, Виктор Лященко. Инициируемые киевскими властями санкции в отношении крымских музейщиков — очередная глупость, которая вредит межмузейным связям, заявила РИА Новости министр культуры Крыма Арина Новосельская.

Источник: РИА "Новости"

Ранее министерство культуры Украины заявило о намерении инициировать введение санкций против руководства и сотрудников музеев Крыма, которые причастны к «незаконному перемещению культурных ценностей через границу». В Киеве считают все ценности крымских музеев государственной частью музейного фонда Украины и вывоз их для экспонирования на выставочных проектах в регионах России незаконным.

«Очередная глупость. Очередным заявлением минкульт Украины, наверное, хочет выслужиться перед временной властью, творящей “чудеса” с человеческими ценностям, межмузейными этическими взаимодействиями и человеческими договоренностями»
Новосельская

По ее словам, киевские власти вместо того, чтобы развивать межмузейное пространство и культурные связи, выбрали путь конфронтации и установки преград для развития музейного дела.

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