В Крыму назвали намерение Киева ввести санкции против музеев глупостью

Ранее министерство культуры Украины заявило о намерении инициировать введение санкций против руководства и сотрудников музеев Крыма, которые причастны к «незаконному перемещению культурных ценностей через границу». В Киеве считают все ценности крымских музеев государственной частью музейного фонда Украины и вывоз их для экспонирования на выставочных проектах в регионах России незаконным.