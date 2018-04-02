В Крыму назвали намерение Киева ввести санкции против музеев глупостью
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр — РИА Новости, Виктор Лященко. Инициируемые киевскими властями санкции в отношении крымских музейщиков — очередная глупость, которая вредит межмузейным связям, заявила РИА Новости министр культуры Крыма Арина Новосельская.
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